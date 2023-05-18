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Стратегический экшен Aliens Dark Descent ушёл на золото

Издательство Focus Entertainment объявило о том, что стратегический экшен Aliens: Dark Descent ушёл на золото — это значит, что игра должна выйти в срок, без переносов. Релиз, напомним, запланирован на 20 июня для PC, PlayStation и Xbox.

Стратегический экшен Aliens Dark Descent ушёл на золото
© Игромания.ру

В Aliens: Dark Descent игрокам предстоит возглавить отряд космических колониальных морпехов, которые должны остановить распространение нового жуткого вида ксеноморфов на луне Лета. Среди врагов окажутся и вышедшие из подчинения оперативники алчной корпорации «Вейланд-Ютани», а также ужасающие существа, прежде не появлявшиеся во вселенной «Чужих».

Aliens: Dark Descent доступна для предзаказа в российском регионе Steam и имеет поддержку русского языка (озвучка только на английском).

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