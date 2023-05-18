Шутер Starship Troopers Extermination вышел в ранний доступ в Steam

Кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination во вселенной «Звёздного десанта» вышел в ранний доступ в Steam. Игру отдают за 880 рублей, при этом ценник, как предупреждали разработчики, будет увеличиваться по мере выхода нового контента.

© Игромания.ру

Игроки довольно хорошо встретили Starship Troopers: Extermination — сейчас у неё 93% положительных отзывов (на основе более тысячи обзоров). Большинство хвалит шутер за ностальгическую атмосферу, большой потенциал и весёлый геймплей. При этом в положительных обзорах можно найти и много критики. Пользователи отмечают, что у игры плохая оптимизация, а сама она выглядит сырой, однообразной и полной багов.