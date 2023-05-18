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Шутер Starship Troopers Extermination вышел в ранний доступ в Steam

Кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination во вселенной «Звёздного десанта» вышел в ранний доступ в Steam. Игру отдают за 880 рублей, при этом ценник, как предупреждали разработчики, будет увеличиваться по мере выхода нового контента.

Шутер Starship Troopers Extermination вышел в ранний доступ в Steam
© Игромания.ру

Игроки довольно хорошо встретили Starship Troopers: Extermination — сейчас у неё 93% положительных отзывов (на основе более тысячи обзоров). Большинство хвалит шутер за ностальгическую атмосферу, большой потенциал и весёлый геймплей. При этом в положительных обзорах можно найти и много критики. Пользователи отмечают, что у игры плохая оптимизация, а сама она выглядит сырой, однообразной и полной багов.

Напомним, что на старте раннего доступа Starship Troopers: Extermination игроки могут заниматься как активными боями, так и строительством баз. Проект предлагает поддержку до 16 игроков, три класса и систему развития, пять уникальных типов жуков, эскалацию уровней угрозы и огромную карту с пятью уникальными зонами. Перед полноценным релизом ожидается ещё больше контента и улучшений.

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