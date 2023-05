В сеть слили геймплейный трейлер Lords of the Fallen с датой релиза

Похоже, что в сети раньше времени появилась запись геймплейного трейлера ролевого экшена Lords of the Fallen. Видео подтверждает дату релиза игры, которой ранее делился проверенный инсайдер Aggiornamenti Lumia — 13 октября.

Lords of the Fallen выйдет на PC (Steam), PS5 и Xbox Series. Игра должна была получить русские субтитры и интерфейс, однако в Steam поддержка языка больше не упоминается. Напомним, что события Lords of the Fallen, своего рода ребута и наследницы оригинальной Lords of the Fallen 2014 года, развернутся более чем через тысячу лет после событий первой игры.