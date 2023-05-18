В сеть слили геймплейный трейлер Lords of the Fallen с датой релиза

Отметим, что официальная премьера трейлера должна состояться сегодня в 16:00 МСК. Те, кому не терпится взглянуть на геймплейные отрывки раньше времени, могут найти слитую версию трейлера в конце новости.

Lords of the Fallen выйдет на PC (Steam), PS5 и Xbox Series. Игра должна была получить русские субтитры и интерфейс, однако в Steam поддержка языка больше не упоминается. Напомним, что события Lords of the Fallen, своего рода ребута и наследницы оригинальной Lords of the Fallen 2014 года, развернутся более чем через тысячу лет после событий первой игры.