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В сеть слили геймплейный трейлер Lords of the Fallen с датой релиза

Похоже, что в сети раньше времени появилась запись геймплейного трейлера ролевого экшена Lords of the Fallen. Видео подтверждает дату релиза игры, которой ранее делился проверенный инсайдер Aggiornamenti Lumia — 13 октября.

В сеть слили геймплейный трейлер Lords of the Fallen с датой релиза
© Steam

Отметим, что официальная премьера трейлера должна состояться сегодня в 16:00 МСК. Те, кому не терпится взглянуть на геймплейные отрывки раньше времени, могут найти слитую версию трейлера в конце новости.

Lords of the Fallen выйдет на PC (Steam), PS5 и Xbox Series. Игра должна была получить русские субтитры и интерфейс, однако в Steam поддержка языка больше не упоминается. Напомним, что события Lords of the Fallen, своего рода ребута и наследницы оригинальной Lords of the Fallen 2014 года, развернутся более чем через тысячу лет после событий первой игры.

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