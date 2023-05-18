Стало известно, когда может выйти GTA 6

GTA 6 может выйти в период с апреля 2024 года по март 2025 года
Компания Take-Two представила свежий отчёт за четвёртый квартал и полный 2023 финансовый год и пообещалась с инвесторами. Самые интересные новости, конечно же, связаны с играми:
- отгрузки Grand Theft Auto 5 превысили 180 млн копий по всему миру;
- тираж Red Dead Redemption 2 составил 53 млн копий;
- тираж NBA 2K23 составил 11 млн копий — это рекорд для франшизы;
- в 2025 и 2026 финансовых годах компания планирует выпустить 36 игр;
- к концу марта 2024 года ожидаются релизы трёх «иммерсивных главных» игр (вероятно, речь идёт о AAA): NBA 2K24, WWE 2K24 и «долгожданная новая IP» одной из ведущих студий Take-Two;
- на этот год в планах компании выпустить две аркадные игры «среднего уровня» (AA), одна из них — LEGO 2K Drive, которая выходит завтра;
- Take-Two ожидает, что Pro версии текущего поколения консолей могут поступить в продажу в ближайшие годы, но их потенциальное влияние на бизнес компании под вопросом.
Отдельно отметим Grand Theft Auto VI — её релиз прямо не обсуждался главой компании Штраусом Зельником, но многие СМИ предположили, что долгожданный проект может выйти до апреля 2025 года. Дело в том, что в 2025 финансовом году Take-Two планирует выпустить несколько «новаторских игр», которые должны установить новые стандарты в индустрии. Вместе с этим компания ожидает рост выручки до 8 млрд долларов.
Зельник отказался комментировать вопрос о том, возможно ли достичь такой суммы без GTA 6. При этом он отметил, что прогнозам Take-Two стоит доверять. 2025 финансовый год начнётся с апреля 2024 года и завершится мартом 2025 года.
Что у Take-Two с финансами:
- чистая выручка за 2023 финансовый год выросла на 53% до 5,35 млрд долларов; чистые убытки — 1,12 млрд долларов против 418 млн долларов прибыли годом ранее;
- в четвёртом квартале наблюдался рост чистой выручки на 56% до 1,45 млрд долларов; чистые убытки — 610 млн долларов против прибыли в 111 млн долларов;
- на 2024 финансовый год компания прогнозирует рост выручки примерно на 2% и размер чистого убытка от 518 до 477 млн долларов;
- на 2025 финансовый год компания прогнозирует выручку до 8 млрд долларов;
- дополнительный рост выручки ожидается и в 2026 финансовом году.