Стало известно, когда может выйти GTA 6

Компания Take-Two представила свежий отчёт за четвёртый квартал и полный 2023 финансовый год и пообещалась с инвесторами. Самые интересные новости, конечно же, связаны с играми:

Отдельно отметим Grand Theft Auto VI — её релиз прямо не обсуждался главой компании Штраусом Зельником, но многие СМИ предположили, что долгожданный проект может выйти до апреля 2025 года. Дело в том, что в 2025 финансовом году Take-Two планирует выпустить несколько «новаторских игр», которые должны установить новые стандарты в индустрии. Вместе с этим компания ожидает рост выручки до 8 млрд долларов.