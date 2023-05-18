Видеокарту RX 7900 XTX разогнали до возможностей RTX 4090

Оверклокер под ником Jedi95 смог разогнать видеокарту AMD Radeon RX 7900 XTX до такой степени, что практически приравнял ее по возможностям к GeForce RTX 4090.

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Чтобы добиться такого результата, энтузиаст прокачал свою видеокарту аппаратной модификацией с использованием модуля Elmor Labs EVC2SE и установил на нее водяное охлаждение EK-Quantum Vector.

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