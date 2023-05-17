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Авторы Mortal Kombat назвали время анонса новой части

Создатели Mortal Kombat опубликовали ещё один тизер новой части серии, показав часы, стрелка которых остановилась на цифре 1. Очевидно, это новый намёк на то, что файтинг будет называться Mortal Kombat 1.

Авторы Mortal Kombat назвали время анонса новой части
© Игромания.ру

Кроме того, разработчики сообщили, что анонс игры состоится завтра, 18 мая в 16:00 МСК. Саму Mortal Kombat 1, которая должна перезапустить серию, якобы разрабатывают для PC, PS5, Xbox Series и Switch. Согласно ранее появившейся в сети информации, стоимость стандартного издания составит 70 долларов, «премиум» обойдётся в 110 долларов, а коллекционная версия (не будет на Switch) — в 250 долларов.

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