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Николас Кейдж может стать новым выжившим в популярной хоррор-игре Dead by Daylight

На официальном YouTube-канале игры Dead by Daylight в жанре сурвайвал-хоррор появился тизер нового дополнения. В промо-ролике появляется цифровой аватар актера Николаса Кейджа, который, предположительно, станет одним из выживших в игре. Разработчики отметили, что больше информации о предстоящем обновлении появится 5 июля. По сюжету игры Dead by Daylight группа из 4 выживших должна успеть завести все генераторы на карте и открыть ворота, чтобы сбежать от маньяка. Каждый игрок обладает набором из четырех навыков, задача убийцы поймать всех выживших и посадить их на крюк, пока они не успели починить генераторы. Ранее Николас Кейдж признался, что снимался в низкобюджетных фильмах из-за финансовых трудностей. По его словам, даже если фильм получался плохим, люди все равно понимали, что Кейдж не будет отлынивать от работы, так как ему не все равно на профессию.

Николас Кейдж может стать новым выжившим в популярной хоррор-игре Dead by Daylight
© Газета.Ru
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