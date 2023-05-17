Николас Кейдж может стать новым выжившим в популярной хоррор-игре Dead by Daylight

На официальном YouTube-канале игры Dead by Daylight в жанре сурвайвал-хоррор появился тизер нового дополнения. В промо-ролике появляется цифровой аватар актера Николаса Кейджа, который, предположительно, станет одним из выживших в игре. Разработчики отметили, что больше информации о предстоящем обновлении появится 5 июля. По сюжету игры Dead by Daylight группа из 4 выживших должна успеть завести все генераторы на карте и открыть ворота, чтобы сбежать от маньяка. Каждый игрок обладает набором из четырех навыков, задача убийцы поймать всех выживших и посадить их на крюк, пока они не успели починить генераторы. Ранее Николас Кейдж признался, что снимался в низкобюджетных фильмах из-за финансовых трудностей. По его словам, даже если фильм получался плохим, люди все равно понимали, что Кейдж не будет отлынивать от работы, так как ему не все равно на профессию.