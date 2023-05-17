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Авторы Diablo 4 показали релизный трейлер игрового процесса

Авторы Diablo IV поделились релизным трейлером игрового процесса. Он приурочен к скорому выходу, который случится 6 июня на PC, PlayStation и Xbox. Разработчики также напомнили, что покупатели предзаказа Ultimate Edition смогут играть раньше остальных на 4 дня.

В ролике можно увидеть демонстрацию всех игровых классов, а также эпичные битвы, в которых герои используют свои способности. Музыкальное сопровождение видео в виде песни You Should See Me In A Crown сделала Билли Айлиш. О сюжете и мире игры разработчики рассказывали в отдельном трейлере.

Участников бета-тестирования впечатлила производительность игры. Кроме того, на релизе обещают ввести правки в баланс и изменить Некроманта. Материал обновляется

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