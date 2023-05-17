Авторы Diablo 4 показали релизный трейлер игрового процесса

Авторы Diablo IV поделились релизным трейлером игрового процесса. Он приурочен к скорому выходу, который случится 6 июня на PC, PlayStation и Xbox. Разработчики также напомнили, что покупатели предзаказа Ultimate Edition смогут играть раньше остальных на 4 дня.

В ролике можно увидеть демонстрацию всех игровых классов, а также эпичные битвы, в которых герои используют свои способности. Музыкальное сопровождение видео в виде песни You Should See Me In A Crown сделала Билли Айлиш. О сюжете и мире игры разработчики рассказывали в отдельном трейлере.