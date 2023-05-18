Николас Кейдж может стать новым выжившим в Dead by Daylight

На официальном канале Dead by Daylight появился короткий тизер, демонстрирующий Николаса Кейджа — известного актёра, режиссёра и продюсера. Судя по всему, он может стать новым выжившим в будущей главе.

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Разработчики обещают, что больше подробностей о прибытии Кейджа в игру появится 5 июля. Сам ролик подписали как «роль всей жизни», видимо, отсылая к актёрским навыкам Николаса и его необходимости сразиться с кровожадным маньяком.