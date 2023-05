Новую "Зельду" купили более 10 млн раз за три дня

Nintendo поделилась успехами The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Напомним, что игра вышла 12 мая и стала лишь шестой игрой за 30 лет, заработавшей максимальную оценку от двух престижных изданий.

© Игромания.ру

Как оказалось, за первые три дня было продано свыше 10 миллионов копий, что составило треть от совокупных продаж Breath of the Wild. Такой успех можно было предугадать, взглянув на сравнение с релизами других игр. Кроме того, Tears of the Kingdom поставила новый рекорд, став самой быстро продаваемой игрой в серии The Legend of Zelda.

На США пришлось 4 млн копий, что позволило Tears of the Kingdom стать самой быстро продаваемой игрой Nintendo в стране. В Японии тираж составил 2,24 млн копий. По состоянию на март 2023 года совокупные продажи серии The Legend of Zelda насчитывают 130 млн копий.