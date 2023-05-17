Новую "Зельду" купили более 10 млн раз за три дня

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom купили более 10 млн раз по всему миру за три дня
Nintendo поделилась успехами The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Напомним, что игра вышла 12 мая и стала лишь шестой игрой за 30 лет, заработавшей максимальную оценку от двух престижных изданий.
Как оказалось, за первые три дня было продано свыше 10 миллионов копий, что составило треть от совокупных продаж Breath of the Wild. Такой успех можно было предугадать, взглянув на сравнение с релизами других игр. Кроме того, Tears of the Kingdom поставила новый рекорд, став самой быстро продаваемой игрой в серии The Legend of Zelda.
На США пришлось 4 млн копий, что позволило Tears of the Kingdom стать самой быстро продаваемой игрой Nintendo в стране. В Японии тираж составил 2,24 млн копий. По состоянию на март 2023 года совокупные продажи серии The Legend of Zelda насчитывают 130 млн копий.
Nintendo поблагодарила игроков за то, что они решили насладиться новыми приключениями Линка. Не в восторге остался создатель God of War, пожаловавшийся на графику игры. С подробным разбором технической составляющей можно ознакомиться в анализе Digital Foundry.