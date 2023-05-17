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В Сеть слили новый геймплей и скриншоты российской игры «Смута»

Пользователь DTF под ником Sergey (GoodWin) Fedorcov слил 18 минут геймплея и скриншоты ранней версии российской игры «Смута». Sergey признался, что он получил эту фактуру благодаря подержанному ноутбуку, который он купил на крупной площадке объявлений.

В Сеть слили новый геймплей и скриншоты российской игры «Смута»
© Чемпионат.com

По словам Sergey, эти скриншоты и игровой билд предназначены для инвесторов. Он отметил, что билд создан в марте или апреле этого года.

На скриншотах и видео из билда демонстрируются сюжетные сцены, игровой процесс и игровой интерфейс. В ролике не показали сражения — лишь перемещение по локациям и стелс.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Cyberia Limited.

Скриншоты игры «Смута»

CYBERIA LIMITED
CYBERIA LIMITED
CYBERIA LIMITED
CYBERIA LIMITED
CYBERIA LIMITED
CYBERIA LIMITED
CYBERIA LIMITED
CYBERIA LIMITED
CYBERIA LIMITED
CYBERIA LIMITED
CYBERIA LIMITED

«Смута» выйдет на ПК, PS4 и Xbox One, а потом ожидается релиз на других платформах. Проект могут выпустить эксклюзивно для VK Play. Точная дата релиза пока неизвестна.

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