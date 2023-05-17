В Сеть слили новый геймплей и скриншоты российской игры «Смута»

Пользователь DTF под ником Sergey (GoodWin) Fedorcov слил 18 минут геймплея и скриншоты ранней версии российской игры «Смута». Sergey признался, что он получил эту фактуру благодаря подержанному ноутбуку, который он купил на крупной площадке объявлений.

По словам Sergey, эти скриншоты и игровой билд предназначены для инвесторов. Он отметил, что билд создан в марте или апреле этого года.

На скриншотах и видео из билда демонстрируются сюжетные сцены, игровой процесс и игровой интерфейс. В ролике не показали сражения — лишь перемещение по локациям и стелс.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Cyberia Limited.

Скриншоты игры «Смута»

CYBERIA LIMITED

CYBERIA LIMITED

CYBERIA LIMITED

CYBERIA LIMITED

CYBERIA LIMITED

CYBERIA LIMITED

CYBERIA LIMITED

CYBERIA LIMITED

CYBERIA LIMITED

CYBERIA LIMITED

CYBERIA LIMITED