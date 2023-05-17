GamesVoice собрала свыше миллиона рублей на русскую озвучку Star Wars Jedi Survivor

Студия GamesVoice объявила, что сборы на русскую локализацию Star Wars Jedi: Survivor преодолели отметку в миллион рублей. Это значит, что основную сюжетную линию озвучат на русском языке. Напомним, что к дубляжу хотят привлечь актёров из Jedi: Fallen Order.

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Следующей целью студия поставила достижения отметки в 1 миллион 350 тысяч рублей. Это позволит озвучить дополнительные задания и персонажей массовки. Исключением станут персонажи, которые даже в оригинале не говорили на английском, например, существа в баре на планете Кобо.

Уже сейчас можно ознакомиться с трейлером русского дубляжа, который демонстрирует некоторые ключевые голоса. Всего необходимая сумма составила 1 миллион 800 тысяч рублей. Кстати, представитель студии отметил, что в конце мая можно ждать релиз русского озвучивания Half-Life: Alyx — необходимо исправить несколько недочётов и настроить субтитры.