Анонсирована большая презентация игр PlayStation

Слухов про мероприятие не так много: ожидается анонс ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater и первый геймплей Mortal Kombat 1, однако на этом всё. Остальное ожидаемо — это геймплей «Человека-паука 2» с анонсом даты выхода, первый показ мультиплеерной игры по The Last of Us и другие известные проекты.