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В июне в Diablo Immortal пройдёт кроссовер с Diablo 4

Blizzard объявила, что в Diablo Immortal пройдёт своеобразный кроссовер с Diablo 4, который посвящён запуску последней и празднованию годовщины самой Immortal.

В Diablo Immortal пройдёт кроссовер с Diablo 4
© Игромания.ру

В начале июня пользователи получат доступ к тематическому событию (Merciless Monstrosity), боевому пропуску «Детей Лилит» (Children of Lilith Battle Pass) и новинкам рынка (Hatred’s Heritage Phantom Market). Кроме того, игрокам откроется свежая глава основного квеста, дополнительное событие для PvP, второстепенные задания, враги и тому подобное.

Заодно авторы представили арт нового класса, который появится в Immortal уже в июле. Возможно, что позже он заглянет и в саму Diablo 4.

Blizzard

Релиз Diablo 4 намечен на 6 июня для PC, PlayStation и Xbox. Ранее авторы раскрыли дополнительные подробности о мифологии игры и «мясном шейке из демонов».

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