Верблюды, археология и сакура: что мы знаем об обновлении 1.20 для Minecraft

Патч 1.20 станет следующим крупным обновлением для Minecraft в 2023 году: обновление получило название Trails and Tales. Согласно разработчикам, оно посвящено самовыражению, творчеству и сторителлингу. Портал PC Gamer собрал все, что мы знаем о патче 1.20 на данный момент.

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Когда выйдет патч 1.20

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Minecraft 1.20, скорее всего, выйдет летом 2023-го, хотя Mojang пока не называла точной даты. Тем не менее, разработчики выпустили первое предрелизное обновление для 1.20, что намекает на скорый релиз патча.

Какие новые блоки появятся в 1.20

Висячие знаки: их можно подвешивать на стены и потолки, а также делать узкими.

их можно подвешивать на стены и потолки, а также делать узкими. Бамбуковая древесина : полный набор деревянных блоков из древесины, включая двери, лестницы, люки и доски.

: полный набор деревянных блоков из древесины, включая двери, лестницы, люки и доски. Плот : если собрать лодку из бамбука, то получится плот.

: если собрать лодку из бамбука, то получится плот. Бамбуковая мозаика : уникальный декоративный блок, который можно собрать только из бамбука.

: уникальный декоративный блок, который можно собрать только из бамбука. Рельефная книжная полка : функциональная книжная полка, вмещающая до шести книг.

: функциональная книжная полка, вмещающая до шести книг. Подозрительный песок : встречается неподалеку от пустынных храмов; его можно расчистить кистью, чтобы найти осколки керамики, кости, яйца снифферов и многое другое.

: встречается неподалеку от пустынных храмов; его можно расчистить кистью, чтобы найти осколки керамики, кости, яйца снифферов и многое другое. Древесина сакуры : еще один полный набор деревянных блоков из нового биома в приятном розовом оттенке.

: еще один полный набор деревянных блоков из нового биома в приятном розовом оттенке. Узорчатый горшок: найденные осколки керамики можно склеить в красивый декоративный горшок.

Mojang

Новые существа в 1.20

Пока известно, что в Minecraft 1.20 появятся два новых существа: ездовые верблюды и снифферы, выигравшие голосование сообщества в прошлом году. Верблюдов можно найти в районах пустынных деревень — они отличаются от обычных ездовых животных способностью перевозить двух игроков одновременно. Владелец верблюда сможет взять с собой товарища и отправиться в путешествие по пустыне без лишнего груза. Кроме того, верблюды могут совершать горизонтальный рывок, чтобы пересекать тяжело проходимый ландшафт.

Снифферы же — вымершие создания, которых игроку предстоит воскресить, отыскав яйца на археологических раскопках. Они похожи на поросших мхом черепах с большими клювами. Подросшие снифферы могут вынюхивать местоположение ценных находок и выкапывать из-под земли древние семена, которые можно будет посадить в собственном саду.

Mojang

Система археологии

Изначально система археологии должна была появиться в Minecraft с выходом обновления 1.17 в 2020 году, однако разработчики отложили ее выход до 1.20. Археология работает следующим образом: рядом с пустынными храмами можно найти новый тип песка — т.н. «подозрительный песок». Его можно аккуратно убрать кистью, чтобы достать из-под песка разные находки — от осколков древних ваз до костей, скрытых инструментов и яиц снифферов.

Новый биом: цветущий вишневый лес

Еще одно важное нововведение — это новый биом, состоящий из цветущих деревьев вишни. Их листва отличается красивым розовым оттенком, но в остальном там обитают все те же животные, что и в обычном лесу: от свиней до овец и пчел.

Персонализация брони