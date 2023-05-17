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Новая The Legend of Zelda покорила PornHub — чарт возглавили ролики с Пурой

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom значительно увеличила популярность связанных с «Зельдой» роликов на PornHub — их стали искать на 1 400% чаще.

Новая "Зельда" покорила PornHub
© Cq.ru

Самым востребованным персонажем оказалась не главная героиня, а исследовательница по имени Пура, которая ранее появлялась в The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Порно с ее участием начали искать на 42 000% чаще.

PornHub

Огромной популярностью на популярном сайте для взрослых также стали пользоваться ролики с Пайей, Линком и принцессой Зельдой.

Скриншот

Судя по первым оценкам The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, новинка может стать одним из претендентов на звание лучшей игры года.

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