Новая "Зельда" покорила PornHub

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom значительно увеличила популярность связанных с «Зельдой» роликов на PornHub — их стали искать на 1 400% чаще.

Самым востребованным персонажем оказалась не главная героиня, а исследовательница по имени Пура, которая ранее появлялась в The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Порно с ее участием начали искать на 42 000% чаще.

Огромной популярностью на популярном сайте для взрослых также стали пользоваться ролики с Пайей, Линком и принцессой Зельдой.

