Во что поиграть, после Star Wars Jedi: Survivor

Релиз Star Wars Jedi: Survivor обернулся большим скандалом, но фанатов это не остановило. Если вы уже прошли новинку, то предлагаем пять отличных игр, которые могут перебить тоску по джедайским приключениям.

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Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

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До выхода дилогии от Respawn Entertainment главным джедайским экшеном была Jedi Outcast: приключенческая игра 2002 года о волке-одиночке по имени Кайл Катарн. Герой, несколько раз отказывавшийся от Силы, неминуемо вновь вливается в борьбу против Империи — но уже в качестве наемника. Jedi Outcast сочетает захватывающие бои на световых мечах, широкий арсенал способностей Силы и традиционное оружие: от бластеров до плазменных арбалетов. Конечно, игра ощутимо состарилась, но поклонникам «Звездных войн» все равно стоит взглянуть на то, какими были игры по франшизе до эпохи Disney.

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Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy

За Jedi Outcast последовала Jedi Academy — одна из первых игр по франшизе «Звездных войн», которая позволяла поклонникам серии создать собственного джедая и настроить его умения на свой вкус. Цвет клинка, тип рукоятки, способности Силы (как светлой, так и темной стороны): Jedi Academy была настоящим подарком для фанатов. Она добилась чуть большего успеха, чем Jedi Outcast, но играть в них лучше в тандеме — обе игры связаны общими персонажами и сквозным сюжетом.

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Star Wars: The Force Unleashed

К слову о временах до Disney: раньше официальный канон «Звездных войн» был абсолютным бардаком, в котором порой встречались алмазы. The Force Unleashed — один из таких случаев. Это зрелищный, пафосный, абсолютно безмозглый экшен о тайном супер-могущественном ученике Дарта Вейдера, который даже в свое время ощущался как фанфик. Но, опять же, происходящее на экране иногда выглядит настолько безумно, что The Force Unleashed не хочется лишний раз упрекать в глупости.

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Серия Uncharted

Не секрет, что одним из главных источников вдохновения Star Wars Jedi стала именно серия Uncharted. Платформинг, изучение локаций, кинематографичные сегменты, ощущение большой авантюры — все эти вещи были важнейшими элементами франшизы Naughty Dog. Приключения Дрейка и его товарищей в поисках сокровищ не так уж и далеки по духу от скитаний джедая в бегах, вплоть до характерного чувства юмора.

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Sekiro: Shadows Die Twice

Наконец, если вам кажется, что Jedi: Survivor не выжала из боевых механик тот потенциал, какой могла бы, есть смысл попробовать Sekiro — именно оттуда разработчики позаимствовали механику выносливости и смертельных атак. Игра японской студии FromSoftware также делает акцент на изучении просторных локаций и сражениях, но, в отличие от Jedi: Survivor, не щадит игрока. Для победы понадобится отточенные рефлексы, терпение и хорошая реакция. Sekiro — развлечение определенно не для всех, однако вы вполне можете найти в ней свою новую любимую игру.