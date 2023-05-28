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Во что поиграть, после Star Wars Jedi: Survivor

Релиз Star Wars Jedi: Survivor обернулся большим скандалом, но фанатов это не остановило. Если вы уже прошли новинку, то предлагаем пять отличных игр, которые могут перебить тоску по джедайским приключениям.

Во что поиграть, после Star Wars Jedi: Survivor
© Steam

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

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До выхода дилогии от Respawn Entertainment главным джедайским экшеном была Jedi Outcast: приключенческая игра 2002 года о волке-одиночке по имени Кайл Катарн. Герой, несколько раз отказывавшийся от Силы, неминуемо вновь вливается в борьбу против Империи — но уже в качестве наемника. Jedi Outcast сочетает захватывающие бои на световых мечах, широкий арсенал способностей Силы и традиционное оружие: от бластеров до плазменных арбалетов. Конечно, игра ощутимо состарилась, но поклонникам «Звездных войн» все равно стоит взглянуть на то, какими были игры по франшизе до эпохи Disney.

Steam

Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy

За Jedi Outcast последовала Jedi Academy — одна из первых игр по франшизе «Звездных войн», которая позволяла поклонникам серии создать собственного джедая и настроить его умения на свой вкус. Цвет клинка, тип рукоятки, способности Силы (как светлой, так и темной стороны): Jedi Academy была настоящим подарком для фанатов. Она добилась чуть большего успеха, чем Jedi Outcast, но играть в них лучше в тандеме — обе игры связаны общими персонажами и сквозным сюжетом.

Steam

Star Wars: The Force Unleashed

К слову о временах до Disney: раньше официальный канон «Звездных войн» был абсолютным бардаком, в котором порой встречались алмазы. The Force Unleashed — один из таких случаев. Это зрелищный, пафосный, абсолютно безмозглый экшен о тайном супер-могущественном ученике Дарта Вейдера, который даже в свое время ощущался как фанфик. Но, опять же, происходящее на экране иногда выглядит настолько безумно, что The Force Unleashed не хочется лишний раз упрекать в глупости.

Steam

Серия Uncharted

Не секрет, что одним из главных источников вдохновения Star Wars Jedi стала именно серия Uncharted. Платформинг, изучение локаций, кинематографичные сегменты, ощущение большой авантюры — все эти вещи были важнейшими элементами франшизы Naughty Dog. Приключения Дрейка и его товарищей в поисках сокровищ не так уж и далеки по духу от скитаний джедая в бегах, вплоть до характерного чувства юмора.

Steam

Sekiro: Shadows Die Twice

Наконец, если вам кажется, что Jedi: Survivor не выжала из боевых механик тот потенциал, какой могла бы, есть смысл попробовать Sekiro — именно оттуда разработчики позаимствовали механику выносливости и смертельных атак. Игра японской студии FromSoftware также делает акцент на изучении просторных локаций и сражениях, но, в отличие от Jedi: Survivor, не щадит игрока. Для победы понадобится отточенные рефлексы, терпение и хорошая реакция. Sekiro — развлечение определенно не для всех, однако вы вполне можете найти в ней свою новую любимую игру.

Steam
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