Жалоба Activision могла стать причиной закрытия мода по Call of Duty

Причиной прекращения работы авторов над модом sm2 по Call of Duty могла стать жалоба со стороны Activision.

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Проект был основан на Modern Warfare 2 (2009), но смешивал в себе элементы сразу нескольких предыдущих частей серии — позже движок сменили на версию из Modern Warfare Remastered. Игру планировали выпустить в бесплатном формате для всех желающих, но Activision не оценила подобное начинание фанатов.

О получении соответствующего документа игроков уведомили авторы мода, поблагодарив всех за поддержку, которую им оказывали последние два года. При этом комментариев со стороны самой Activision пока что не было.