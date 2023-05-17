Жалоба Activision могла стать причиной закрытия мода по Call of Duty
Причиной прекращения работы авторов над модом sm2 по Call of Duty могла стать жалоба со стороны Activision.
Проект был основан на Modern Warfare 2 (2009), но смешивал в себе элементы сразу нескольких предыдущих частей серии — позже движок сменили на версию из Modern Warfare Remastered. Игру планировали выпустить в бесплатном формате для всех желающих, но Activision не оценила подобное начинание фанатов.
О получении соответствующего документа игроков уведомили авторы мода, поблагодарив всех за поддержку, которую им оказывали последние два года. При этом комментариев со стороны самой Activision пока что не было.
Последнее видео о проекте появлялось на YouTube-канале авторов 4 месяца назад — в нём они рассказывали про оружие из мода.