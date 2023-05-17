Шутер ARC Raiders от авторов Battlefield меняет концепцию

Создатели кооперативного экшена ARC Raiders рассказали, что их проект про вторжение инопланетян меняет концепцию.

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Проект от бывших работников DICE теперь сделает уклон в сторону «выживача», а впервые оценить переосмысленный PvPvE шутер в рамках закрытой альфы можно будет уже этим летом. Правда, разглашать информацию об игре участники теста не смогут.

Действие ARC Raiders разворачивается в мире постапокалипсиса, где выжившие сражаются с инопланетными машинами и пытаться добыть необходимые для людей ресурсы — заодно заключая сделки с торговцами. Кроме того, помешать добиться успеха могут и другие игроки.