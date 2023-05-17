Шутер ARC Raiders от авторов Battlefield меняет концепцию

Шутер ARC Raiders с роботами от авторов Battlefield меняет концепцию
Создатели кооперативного экшена ARC Raiders рассказали, что их проект про вторжение инопланетян меняет концепцию.
Проект от бывших работников DICE теперь сделает уклон в сторону «выживача», а впервые оценить переосмысленный PvPvE шутер в рамках закрытой альфы можно будет уже этим летом. Правда, разглашать информацию об игре участники теста не смогут.
Действие ARC Raiders разворачивается в мире постапокалипсиса, где выжившие сражаются с инопланетными машинами и пытаться добыть необходимые для людей ресурсы — заодно заключая сделки с торговцами. Кроме того, помешать добиться успеха могут и другие игроки.
Изначально релиз новинки должен был состояться в 2022 году, однако игру перенесли из-за работы авторов над шутером The Finals. Теперь выход ARC Raiders ожидается в этом году на PC, PS5 и Xbox Series.