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Тираж Darkest Dungeon 2 перевалил за 500 тысяч копий

Создатели Darkest Dungeon 2 сообщили, что тираж игры уже перевалил за 500 тысяч копий, заодно упомянув и про потенциальный выход новинки на консолях.

Тираж Darkest Dungeon 2 достиг внушительной отметки
© Игромания.ру

При этом разработчики пока не готовы назвать дату выхода и конкретные платформы для консольного релиза. Кроме того, в дальнейшем у авторов есть желание выпустить и инструменты для модификаций, но никаких конкретных дат по этому поводу тоже не огласили.

Игра вышла в раннем доступе ещё в октябре 2021 года, причём к апрелю 2023-го число проданных копий уже перевалило за 300 тысяч. Полноценный релиз Darkest Dungeon 2 в EGS и Steam состоялся 8 мая, на запуске пользователям была доступна сюжетная кампания из 5 актов и 12 персонажей.

Заодно в прошлом разработчики упоминали, что планируют поддерживать игру и далее с помощью бесплатных обновлений, включающих новых боссов и героев.

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