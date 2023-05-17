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«К чёрту эту игру»: игроки в ярости из-за отмены сюжета в Overwatch 2

Одна из главных фишек Overwatch 2, рекламируемых Blizzard — полноценный сюжетный режим со своими особенностями. Вчера разработчики объявили, что сюжетные миссии появятся в августе, но тут же огорчили геймеров — обещанных элементов вроде прокачки, глобальной прогрессии и прочего не будет.

Игроки в ярости из-за отмены сюжета в Overwatch 2
© Чемпионат.com

По словам авторов, на реализацию всего этого потребовалось бы очень много времени. После этого геймеры пришли в настоящую ярость и набросились на Blizzard. Они не понимают, в чём тогда смысл Overwatch 2, если в ней не будет тех обещанных фишек, которые постоянно рекламировали.

Также игроков возмутило, что Blizzard не сделала по поводу этого отдельный анонс, а просто сказала об этом на прямой трансляции. Аудитории показалось особенно ироничным, как студия постоянно переносила релиз PvE-режима, будто готовится что-то масштабное.

Это безумие, учитывая, что они сказали по поводу нового движка для Overwatch 2. Он же был нужен для того, чтобы сделать все эти штуки с PvE, которые были невозможны в Overwatch. Весело.

То, как небрежно они объявили об этом… Что за хрень? Просто к чёрту эту игру.

Разве не в этом заключалась основная идея Overwatch 2? Типа, я даже не знаю, что сказать. Мне просто грустно.

На самом деле так удручающе наблюдать, как все твои надежды на эту игру угасают в реальном времени.

Это настоящая чушь. Они анонсировали режим ещё в 2019 году, а теперь сдержанно заявляют, что откажутся от него?

Overwatch 2 доступна на всех актуальных платформах.

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