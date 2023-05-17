Новую MMO по «Властелину колец» хотят сделать крупнейшей игрой жанра

Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартманн ответил на некоторые вопросы относительно грядущей MMORPG во вселенной «Властелина колец».

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Игрой, как было известно, занимается студия Orange County, ответственная за разработку многопользовательской New World — причём на выборе этих авторов настаивал тот же Хартманн. Он вообще считает, что данный жанр недооценён, поэтому активно поддерживает новинку.

Кроме того, работа с New World позволила компании вынести ряд ценных уроков, включая технические моменты и уровень спроса на новый контент среди игроков. По поводу последнего как раз жаловались многие пользователи — и Хартманн признаёт, что студия не смогла удержать нужную скорость релиза дополнений и обновлений.

Сама игра основана на «Хоббите» и «Властелине колец», а в руках создателей теперь есть лицензия на огромное число материалов по вселенной — ранее из-за ограничения прав и был отменён предыдущий похожий проект. Другой причиной исчезновения той MMO стали проблемы с Tencent. Сейчас создатели обсуждают идеи и пытаются увязать сюжет первоисточников со своими собственными концепциями. Пока что новинка находится на стадии прототипа, а её вектор развития ещё могут изменить. При этом Хартманн хочет сделать «Властелина колец» крупнейшим представителем в жанре, который продержится на рынке лет 10, а ещё — «MMO для тех, кто не играет в MMO».