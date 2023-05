Новую MMO по «Властелину колец» хотят сделать крупнейшей игрой жанра

Игрой, как было известно, занимается студия Orange County, ответственная за разработку многопользовательской New World — причём на выборе этих авторов настаивал тот же Хартманн. Он вообще считает, что данный жанр недооценён, поэтому активно поддерживает новинку.

Кроме того, работа с New World позволила компании вынести ряд ценных уроков, включая технические моменты и уровень спроса на новый контент среди игроков. По поводу последнего как раз жаловались многие пользователи — и Хартманн признаёт, что студия не смогла удержать нужную скорость релиза дополнений и обновлений.

Хартманн знает о The Lord of the Rings Online, но считает, что два проекта могут сосуществовать на рынке. И заодно рассчитывает переманить аудиторию той MMO, ведь она уже якобы «старая». При этом точной даты релиза у новой MMORPG нет — она выйдет, когда «будет готова».