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Авторы The Elder Scrolls Online рассказали про тварей из дополнения Necrom

Авторы The Elder Scrolls Online подробнее рассказали про врагов из грядущего дополнения Necrom, заодно представив пару скриншотов. Игрокам напомнили, что им предстоит посетить странный и опасный Апокриф, где их ждут всевозможные противники. К примеру, «Искатели» (Seekers) с щупальцами, которые обитают в местах, где скрыты полезные (и запретные) знания. Они защищают «Бесконечную библиотеку» местного мира. Кроме того, на просторах этой реальности можно встретить «Скрывающихся» (Lurkers), которые смахивают на мутировавших рыбоподобных созданий. Они всегда голодны и атакуют чрезвычайно быстро. Ещё в дополнении можно будет обнаружить «Упокоенных» (Hushed) и «Ужасы разума» (Mind Terrors) — первые похожи на потерявших свой облик людей, которые променяли его на необычные способности. А вторые обладают мощной силой и длинными конечностями. Релиз The Elder Scrolls Online: Necrom состоится на PC уже 5 июня, а 20 числа оно появится на PlayStation и Xbox. Ранее создатели представили свежий трейлер грядущей новинки.

Авторы The Elder Scrolls Online рассказали про тварей из дополнения Necrom
© Игромания.ру
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