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Аудитория мобильных игр в России вырастет к 2027 году на 35%

По информации издания РБК, активная аудитория мобильных игр в России к 2027 году вырастет на 35% и составит 35 млн человек, следует из прогноза, который РБК представило агентство TelecomDaily. На конец 2022 года ядро аудитории мобильных игр в стране составляло 26 млн человек.

Аудитория мобильных игр в России достигнет 35 млн
© Чемпионат.com

Вместе с этим ожидается и увеличение расходов на игры для смартфонов. Средняя сумма, которую россияне тратят на мобильные игры, за пять лет вырастет почти на 20% — с текущих $ 59 в год до $ 67.

Основным фактором, обеспечивающим рост рынка мобильных игр российского производства, несмотря на уход таких крупных разработчиков, как Nexters, Game Insight и Plarium, глава TelecomDaily Денис Кусков называет общий рост количества выпускаемых игр, а также стагнацию других развлечений — например, отсутствие голливудских премьер в кинотеатрах.

Многие эксперты считают, что активное развитие мобильного гейминга в стране может быть связано с поддержкой государства.

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