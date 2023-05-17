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Свежий ролик экшена Lies of P посвятили жуткой фабрике автоматонов

NeoWiz и разработчики из Round 8 Studio поделились свежим роликом мрачного экшена Lies of P. В нём показали фабрику автоматонов под названием Venigni Works, которая когда-то процветала, но теперь превратилась в жуткое и опасное место.

Свежий ролик Lies of P посвятили жуткой фабрике
© Игромания.ру

Действие Lies of P происходит в мрачной атмосфере эпохи Belle Epoque, а её сюжет представляет собой своеобразное переосмысление истории Пиноккио — главный герой должен сражаться против жутких машин и при этом страдать от собственного вранья.

Релиз Lies of P запланирован на август этого года для PlayStation, Xbox и PC, а также Xbox Game Pass. В прошлом месяце разработчики делились другим роликом по игре, который позволял окунуться в печальную атмосферу местного города.

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