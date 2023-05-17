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Критики поругали LEGO 2K Drive за гринд и микротранзакции

Релиз гоночной LEGO 2K Drive состоится только через пару дней, 19 мая, но уже сейчас можно ознакомиться с первыми оценками игры критиков:
  • PS5 версия на Metacritic — 78 баллов на основе 9 обзоров;
  • Xbox Series версия на Metacritic — 73 балла на основе 5 обзоров;
  • рейтинг на OpenCritic — 72 балла на основе 14 обзоров.
Критики поругали LEGO 2K Drive за гринд и микротранзакции
© Игромания.ру

Среди положительных сторон LEGO 2K Drive критики отмечают напряжённые и хаотичные (в хорошем смысле) гонки, приятное исследование открытого мира, масштабную однопользовательскую кампанию, разнообразие контента и не только.

В одном обзоре LEGO 2K Drive назвали «лучшей мультиплатформенной аркадной гонкой», а в другом поставили её на один уровень с Forza Horizon 4. Не обошлось и без положительного сравнения с Mario Kart.

Что касается главных минусов LEGO 2K Drive, то, похоже, что игра страдает от гринда и навязываемых микротранзакций. Некоторые критики посчитали такой подход странным в игре, ориентированной на детскую аудиторию.

Коме того, не всем пришёлся по вкусу и «бессмысленный» открытый мир, который кажется тратой ресурсов. А ещё LEGO 2K Drive покритиковали за неспособность увлечь более взрослую аудиторию.

LEGO 2K Drive готовится к релизу на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Напомним, что проект вошёл в нашу подборку ожидаемых игр этого месяца. Ранее создатели LEGO 2K Drive раскрыли её системные требования и подтвердили наличие защиты Denuvo.

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