Аудитория мобильных игр в России вырастет на треть к 2027 году

Аудитория мобильных игр в России к 2027 году вырастет на треть (35%) и составит 35 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику агентства TelecomDaily.

Кроме того, прогнозируется и рост расходов на мобильные игры — через пять лет средняя сумма составит $67 в год (против текущих $59). Все эти факторы приведут к увеличению объемов рынка на 52% — до $1,88 млрд к 2027 году.

В VK Play также подтвердили рост интереса россиян к мобильным играм — в компании ожидают 10%-е увеличение количества геймеров каждый год, а также обещают возвращение объема рынка к допандемийным цифрам уже к концу 2024 года.