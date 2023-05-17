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РБК: количество играющих в мобильные игры россиян достигнет 35 млн к 2027 году

Аудитория мобильных игр в России к 2027 году вырастет на треть (35%) и составит 35 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику агентства TelecomDaily.

Аудитория мобильных игр в России вырастет на треть к 2027 году
© РИА Новости

Кроме того, прогнозируется и рост расходов на мобильные игры — через пять лет средняя сумма составит $67 в год (против текущих $59). Все эти факторы приведут к увеличению объемов рынка на 52% — до $1,88 млрд к 2027 году.

В VK Play также подтвердили рост интереса россиян к мобильным играм — в компании ожидают 10%-е увеличение количества геймеров каждый год, а также обещают возвращение объема рынка к допандемийным цифрам уже к концу 2024 года.

По словам главы TelecomDaily Дениса Кускова, на популярность мобильных игр среди россиян повлияло увеличение количества выпускаемых проектов, а также отсутствие развития невиртуальных развлечений — например, пропажа из репертуара кинотеатров голливудских громких премьер.

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