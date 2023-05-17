Эд Бун намекнул на анонс по Mortal Kombat на этой неделе
Эд Бун, творческий руководитель студии NetherRealm и создатель Mortal Kombat и Injustice, намекнул на некий анонс, который состоится на этой неделе. По его словам, эта неделя будет весёлой.
Вполне возможно, что речь идёт о готовящейся Mortal Kombat 1 — на это указывают недавний тизер, намекающий на скорый анонс игры, а также маленький дракончик в конце сообщения Буна.
Напомним, что новую MK официально анонсировали в феврале этого года. Согласно главе Warner Bros. Discovery, релиз игры ожидается до конца этого года — возможно, в сентябре.
Ранее один из инсайдеров успел раскрыть название и детали новой MK. Ожидается, что в качестве дополнительных персонажей в файтинге-перезагрузке появятся Миротворец, Хоумлендер из «Пацанов» и Конан-варвар.