Новый патч для Horizon Forbidden West: Burning Shores исправил квестовые баги

Авторы Horizon Forbidden West исправили в Burning Shores различные квестовые баги
Создатели Horizon Forbidden West из Guerrilla Games объявили о релизе патча 1.24 для дополнения Burning Shores, который избавляет его от многочисленных проблем.
В основном исправления затрагивают основные и побочные квесты — игроки больше не должны сталкиваться с багами, которые ломали или блокировали дальнейшее прохождение. Кроме того, в состав патча вошли некоторые улучшения пользовательского интерфейса и общей производительности игры. Полный патчноут можно найти здесь.
Дополнение Burning Shores вышло в прошлом месяце только на PlayStation 5. Из-за него игра оказалась в центре скандала с навязанной нетрадиционной ориентацией главной героини. Досталось и автору музыки Horizon Burning Shores, которую раскритиковали за «ЛГБТ-пропаганду».
Как результат, игроки обрушили рейтинг дополнения на Metacritic — сейчас он составляет 4,2 балла (более 2400 оценок).