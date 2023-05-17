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Авторы Horizon Forbidden West исправили в Burning Shores различные квестовые баги

Создатели Horizon Forbidden West из Guerrilla Games объявили о релизе патча 1.24 для дополнения Burning Shores, который избавляет его от многочисленных проблем.

Новый патч для Horizon Forbidden West: Burning Shores исправил квестовые баги
© Игромания.ру

В основном исправления затрагивают основные и побочные квесты — игроки больше не должны сталкиваться с багами, которые ломали или блокировали дальнейшее прохождение. Кроме того, в состав патча вошли некоторые улучшения пользовательского интерфейса и общей производительности игры. Полный патчноут можно найти здесь.

Дополнение Burning Shores вышло в прошлом месяце только на PlayStation 5. Из-за него игра оказалась в центре скандала с навязанной нетрадиционной ориентацией главной героини. Досталось и автору музыки Horizon Burning Shores, которую раскритиковали за «ЛГБТ-пропаганду».

Как результат, игроки обрушили рейтинг дополнения на Metacritic — сейчас он составляет 4,2 балла (более 2400 оценок).

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