Nintendo закроет онлайн-серверы Pac-Man 99 в октябре

Nintendo объявила грустную новость для всех поклонников Pac-Man 99: 8 октября компания прекратит распространение основной игры и всех DLC, а также закроет её онлайн-серверы.

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При этом первые шаги к этому начнутся уже в конце лета — с 8 августа игроки не смогут приобретать платные пользовательские темы.

Сообщается, что все обладатели платного загружаемого контента смогут воспользоваться им продолжать играть в CPU Battle, Blind Time Attack и Score Attack в автономном режиме после 8 октября.