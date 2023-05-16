В честь юбилея оригинальную Metro: Last Light раздадут в Steam

Украинская студия 4A Games объявила, что с 18 по 25 мая все желающие смогут забрать в Steam полное издание оригинальной Metro: Last Light со всеми дополнениями. Эта раздача приурочена к юбилею игры: она вышла 14 мая 2013 года.

© Игромания.ру

Стоит отметить, что речь идёт не о Metro: Last Light Redux, обновлённой версии оригинального шутера, которая вышла в 2014 году. Вместе с оригинальным проектом мы получим четыре дополнения: The Faction Pack, The Tower Pack, The Developer Pack и The Chronicles Pack.