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В честь юбилея оригинальную Metro: Last Light раздадут в Steam

Украинская студия 4A Games объявила, что с 18 по 25 мая все желающие смогут забрать в Steam полное издание оригинальной Metro: Last Light со всеми дополнениями. Эта раздача приурочена к юбилею игры: она вышла 14 мая 2013 года.

В честь юбилея оригинальную Metro: Last Light раздадут в Steam
© Игромания.ру

Стоит отметить, что речь идёт не о Metro: Last Light Redux, обновлённой версии оригинального шутера, которая вышла в 2014 году. Вместе с оригинальным проектом мы получим четыре дополнения: The Faction Pack, The Tower Pack, The Developer Pack и The Chronicles Pack.

Как и раньше, раздача игры из серии «Метро» будет недоступна на территориях России и Беларуси. Впрочем, ранее Metro: Last Light Redux можно было забрать бесплатно как в GOG, так и в Epic Games Store.

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