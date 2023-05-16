$79.98+0.8887.16+1.08

В Overwatch 2 никогда не будет обещанного сюжетного режима

Вслед за анонсом внедрения сюжета в Overwatch 2, которое состоится в августе с шестым сезоном, Blizzard неожиданно объявила о масштабном деградации оригинальной задумки для кооперативного режима.

В Overwatch 2 никогда не будет обещанного сюжетного режима
© Чемпионат.com

Если кратко, то фанатов ждут самые обычные кооп-миссии — похожие на то, что были в первой Overwatch в рамках сезонных активностей. Никакой прокачки талантов, никаких амбициозных постановочных героических миссий, никакой глобальной прогрессии. Ничего из обещанного в 2019 году в итоге не будет.

Как утверждают разработчики, чтобы реализовать обещанное и задуманное — потребуется ещё как минимум несколько лет. А в Blizzard хотят быть «более гибкими», внедряя сюжетный контент чаще. Поэтому куда более простые кооп-миссии будут появляться чуть ли не каждый сезон.

Это не первый раз за недавнее время, когда Blizzard не смогла сдержать обещания. Фанаты Warcraft 3 вспомнят, что изначально в Warcraft 3: Reforged обещали расширение сюжета и постановочные кинематографические катсцены. От всего этого в итоге отказались.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий