В Overwatch 2 никогда не будет обещанного сюжетного режима

Вслед за анонсом внедрения сюжета в Overwatch 2, которое состоится в августе с шестым сезоном, Blizzard неожиданно объявила о масштабном деградации оригинальной задумки для кооперативного режима.

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Если кратко, то фанатов ждут самые обычные кооп-миссии — похожие на то, что были в первой Overwatch в рамках сезонных активностей. Никакой прокачки талантов, никаких амбициозных постановочных героических миссий, никакой глобальной прогрессии. Ничего из обещанного в 2019 году в итоге не будет.

Как утверждают разработчики, чтобы реализовать обещанное и задуманное — потребуется ещё как минимум несколько лет. А в Blizzard хотят быть «более гибкими», внедряя сюжетный контент чаще. Поэтому куда более простые кооп-миссии будут появляться чуть ли не каждый сезон.