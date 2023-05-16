Sega может пересмотреть ценовую политику

Sega может последовать примерам и увеличить цену новых игр до 70 долларов
С запуском нового поколения консолей в 2020 году появились первые игры, оцениваемые в 70 долларов. Позже примеру последовали Ubisoft, Microsoft и другие крупные издатели. Похоже, что однажды этот список может пополнить и Sega. На это намекнул Харуки Сатоми, генеральный директор Sega. По его словам, компания хочет пересмотреть цены и оценить положение на рынке.
Харуки Сатоми
«На мировом рынке ААА-игры для консолей продавались по цене 59,99$ в течение многих лет, но в прошлом году появились игры, продаваемые по цене 69,99$. Мы хотели бы пересмотреть цены на франшизы, которые, по нашему мнению, соизмеримы с ростом цен. Мы также будем следить за положением на рынке».
Последней крупной игрой Sega стала Sonic Frontiers, тираж которой превысил 3,2 миллиона копий. В июне выйдет сборник Sonic Origins Plus.