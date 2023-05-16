Sega может пересмотреть ценовую политику

«На мировом рынке ААА-игры для консолей продавались по цене 59,99$ в течение многих лет, но в прошлом году появились игры, продаваемые по цене 69,99$. Мы хотели бы пересмотреть цены на франшизы, которые, по нашему мнению, соизмеримы с ростом цен. Мы также будем следить за положением на рынке».