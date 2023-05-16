Square Enix закрыла серверы игры Echoes of Mana

Square Enix закрыла Echoes of Mana
В начале года компания Square Enix закрыла сервера мобильной королевской битвы Final Fantasy VII: The First Soldier, которая вышла в ноябре 2021 года. А теперь пришла очередь ещё одной мобильной игры: остановлены серверы Echoes of Mana.
Условно-бесплатный ролевой боевик Echoes of Mana вышел на Android и iOS 27 апреля 2022 года. Это была первая часть популярной серии Mana с момента выхода Rise of Mana в 2014 году. К сожалению, игра продержалась чуть больше года.
Square Enix не объяснила причины принятого решения, указав лишь, что команде стало сложно поддерживать работу приложения. И, в отличие от ряда других онлайновых проектов, Echoes of Mana закрылась полностью: у игроков не осталось оффлайновой версии, в которую они могли бы продолжать играть без официальной поддержки.