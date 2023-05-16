Battlefield Mobile отменили после критики Battlefield 2042

Battlefield Mobile отменили после критики игроков в сторону Battlefield 2042
Ранее стало известно, что разработка Battlefield Mobile была прекращена. Оказалось, что в этом виновата критика игроков, которые не оценили Battlefield 2042.
Об этом рассказал Алекс Серопиан, основатель студии Industrial Toys, которая занималась разработкой Battlefield Mobile. По его словам, реакция общественности на Battlefield 2042 привела к тому, что EA начала анализировать ситуацию и решила пересмотреть планы на развитие франшизы.
«В самом начале всё способствовало работе над Battlefield Mobile: жанр [шутера] развивалтся, у нас отличный IP и отличная команда — всё было очень хорошо. Но произошло несколько событий. Вышел Battlefield 2042, и реакция сообщества была не очень хорошей. Это послужило толчком к самоанализу».
Алекс Серопиан
Кроме того, негативно сказались изменения в политике Apple, которые осложнили привлечение новых игроков, а также закрытие Apex Legends Mobile. Алекс заявляет, что разработка мобильной Battlefield шла хорошо, но EA не захотела выделять дополнительные средства.
Напомним, что на релизе Battlefield 2042 столкнулась с жёсткой критикой. Сейчас игра продолжает получать обновления и сменила изначальный вектор развития.