Battlefield Mobile отменили после критики Battlefield 2042

«В самом начале всё способствовало работе над Battlefield Mobile: жанр [шутера] развивалтся, у нас отличный IP и отличная команда — всё было очень хорошо. Но произошло несколько событий. Вышел Battlefield 2042, и реакция сообщества была не очень хорошей. Это послужило толчком к самоанализу».