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Battlefield Mobile отменили после критики игроков в сторону Battlefield 2042

Ранее стало известно, что разработка Battlefield Mobile была прекращена. Оказалось, что в этом виновата критика игроков, которые не оценили Battlefield 2042.

Battlefield Mobile отменили после критики Battlefield 2042
© Игромания.ру

Об этом рассказал Алекс Серопиан, основатель студии Industrial Toys, которая занималась разработкой Battlefield Mobile. По его словам, реакция общественности на Battlefield 2042 привела к тому, что EA начала анализировать ситуацию и решила пересмотреть планы на развитие франшизы.

«В самом начале всё способствовало работе над Battlefield Mobile: жанр [шутера] развивалтся, у нас отличный IP и отличная команда — всё было очень хорошо. Но произошло несколько событий. Вышел Battlefield 2042, и реакция сообщества была не очень хорошей. Это послужило толчком к самоанализу».

Алекс Серопиан

Кроме того, негативно сказались изменения в политике Apple, которые осложнили привлечение новых игроков, а также закрытие Apex Legends Mobile. Алекс заявляет, что разработка мобильной Battlefield шла хорошо, но EA не захотела выделять дополнительные средства.

Напомним, что на релизе Battlefield 2042 столкнулась с жёсткой критикой. Сейчас игра продолжает получать обновления и сменила изначальный вектор развития.

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