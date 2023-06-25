Пять отличных игр, которые не добились успеха

История знает немало случаев, когда хорошие, порой великолепные игры не получали должного внимания со стороны аудитории и проваливались в продажах. Иногда о проектах, которым пророчат культовый статус, забывают уже через месяц — а иногда вспоминают годы спустя. Мы собрали краткий список из пяти таких игр.

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Beyond Good & Evil

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Beyond Good & Evil — пожалуй, один из самых известных случаев, когда блестящие отзывы критиков и любовь публики не помогли продажам игры. Изначально приключенческий экшен задумывался как первая часть трилогии, однако Ubisoft наступила самой себе на ногу, выпустив Beyond Good & Evil почти одновременно с тремя другими блокбастерами. Оригинальная Splinter Cell, Prince of Persia: The Sands of Time и XIII вышли практически в то же время — детище Мишеля Анселя просто не выдержало конкуренции.

Steam

Psychonauts

Magnum opus Тима Шафера — еще один выдающийся пример. Критики единогласно называли Psychonauts одним из самых инновационных платформеров своего времени: игра была смешной, необычной, захватывающей и красивой. Фантазия Шафера и его коллег била через край, это было заметно невооруженным взглядом. Однако на релизе Psychonauts разошлась тиражом всего в 100 000 копий, что привело к большим финансовым проблемам для издателя Majesco Entertainment. Конечно, Psychonauts 2, частично профинансированая публикой, исправила это недоразумение, но тем не менее.

Steam

Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush претендует на титул главного игрового сюрприза 2023 года. После спорной дилогии The Evil Within и не менее противоречивой Ghostwire: Tokyo студия Tango Gameworks совершенно без какой-либо рекламы выпустила превосходный аркадный экшен. Кроме того, он вышел сразу в Game Pass, благодаря чему игра быстро собрала армию поклонников, а позднее подтянулись и журналисты, высоко оценившие проект. Но, согласно источникам внутри Microsoft, отсутствие рекламы предсказуемо повредило продажам Hi-Fi Rush: игра якобы не принесла столько денег, сколько должна была.

Steam

Marvel’s Midnight Suns

После феноменального успеха дилогии XCOM поклонники тактических стратегий с нетерпением ждали следующего проекта Firaxis Games и геймдизайнера Джейка Соломона. Но ей стала не третья часть XCOM, как надеялись фанаты, а… Карточная игра по мотивам комиксов Marvel; да, именно комиксов — не голливудских фильмов. Marvel’s Midnight Suns получилась занимательным гибридом тактики, RPG и колодостроительной игры, который предлагал действительно неплохую глубину и не самых плохих персонажей. К сожалению, разработчики будто бы не знали, в какую аудиторию им следовало метить, поэтому проект не оправдал финансовых ожиданий издателя, а Джейк Соломон покинул Firaxis Games вскоре после релиза.

Steam

Pentiment

Наконец, Pentiment будто бы прошла незамеченной: ни пресса, ни широкая аудитория не обратили на игру внимания даже несмотря на звездный состав разработчиков. Obsidian Entertainment и Джош Сойер (креативный директор Fallout: New Vegas) создали по-настоящему глубокую историю, которая объединила элементы исторического детектива, трагикомедии и ролевой игры. Правда, позиционирование сыграло с Pentiment злую шутку: авторы называли проект детективом, хотя по факту он был скорее интерактивной книгой. Отлично написанной книгой, но, тем не менее, в весьма непопулярном жанре.