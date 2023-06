Пять отличных игр, которые не добились успеха

Beyond Good & Evil

Beyond Good & Evil — пожалуй, один из самых известных случаев, когда блестящие отзывы критиков и любовь публики не помогли продажам игры. Изначально приключенческий экшен задумывался как первая часть трилогии, однако Ubisoft наступила самой себе на ногу, выпустив Beyond Good & Evil почти одновременно с тремя другими блокбастерами. Оригинальная Splinter Cell, Prince of Persia: The Sands of Time и XIII вышли практически в то же время — детище Мишеля Анселя просто не выдержало конкуренции.