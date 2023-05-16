Фанат сделал графику Dark Souls 2 невероятно красивой с помощью мода
Игры серии Dark Souls продолжают удерживать внимание фанатов. Недавно энтузиаст выпустил модификацию DS2LightingEngine SOFTS, которая заметно улучшает освещение игрового мира. Для создания такой графики автору пришлось даже модифицировать оригинальный движок.
Разработчик мода создал отдельные настройки для каждой локации — любой игрок сможет самостоятельно их изменить, но есть и готовые варианты. Кроме того, теперь в графике использованы такие технологии, как Ambient Occlusion, объёмные лучи, а новая модель шейдинга улучшила блеск на объектах.
На данный момент движок модификации постоянно дорабатывается, а энтузиаст просит давать ему обратную связь и сообщать об ошибках. На видеокарте GTX 1050 Ti игра с новой графикой работает при стабильных 60 FPS.
Лицезреть обновлённые красоты мира Dark Souls 2 можно в серии демонстрационных роликов.