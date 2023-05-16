Геймеры поддержали идею добавить в GTA 6 культовое сооружение из «Вайс-Сити»
На фоне череды слухов о GTA 6 геймеры начали гадать, что же их ждет в мире новой игры. Один из пользователей Twitter предложил разработчикам добавить в тайтл культовое сооружение из Grand Theft Auto: Vice City — бассейн в виде логотипа Rockstar.
В ответах на твит большинство комментаторов поддержали идею, а само сообщение набрало почти 200 тысяч просмотров. Бассейн стал пасхалкой от самих авторов, которая обрела популярность среди поклонников.
Это не единственная отсылка в Vice City на разработчиков. В ней можно найти магазин под названием «Rockster Video Games». Появятся ли все эти достопримечательности в Grand Theft Auto 6, пока неизвестно.
Ранее в Сеть просочилась информация о бюджете GTA 6 — эта сумма потрясает воображение. По слухам, Вайс-Сити станет лишь одним из нескольких городов, доступных для исследования.