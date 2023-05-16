Геймеры поддержали идею добавить в GTA 6 культовое сооружение из «Вайс-Сити»

На фоне череды слухов о GTA 6 геймеры начали гадать, что же их ждет в мире новой игры. Один из пользователей Twitter предложил разработчикам добавить в тайтл культовое сооружение из Grand Theft Auto: Vice City — бассейн в виде логотипа Rockstar.

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В ответах на твит большинство комментаторов поддержали идею, а само сообщение набрало почти 200 тысяч просмотров. Бассейн стал пасхалкой от самих авторов, которая обрела популярность среди поклонников.

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Это не единственная отсылка в Vice City на разработчиков. В ней можно найти магазин под названием «Rockster Video Games». Появятся ли все эти достопримечательности в Grand Theft Auto 6, пока неизвестно.