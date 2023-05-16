Эль Фаннинг рассказала о работе над Death Stranding 2

Эль Фаннинг («Неоновый демон»), которая исполняет одну из главных ролей в Death Stranding 2, в подкасте Happy Sad Confused рассказала о своих впечатлениях от работы над игрой.

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Актриса призналась, что плохо знакома с индустрией, предполагая, что её в основном ожидает нечто вроде «записи голоса» в звуковой будке. Но производство было гораздо больше похоже на традиционную работу в профессии, разве что добавился значительный элемент с технологией захвата движений.

Кроме того, она никогда не испытывала такого всплеска интереса к её проекту со стороны аудитории, включая даже среди собственных знакомых.

Фаннинг упомянула, что в истории будут «эмоциональные» сцены, а в одном из эпизодов её героиня даже «плачет» по какому-то поводу. Причём актриса уже видела версию своего персонажа из игры, отметив, что она выглядит «круто».

Напоследок Фаннинг призналась, что попробует познакомиться с игрой, раскрыв, что геймдизайнер Хидео Кодзима «подарил ей PS3» (возможно, что актриса перепутала её с PS5).

В прошлом сам Кодзима успел показать свежие съёмки с площадки новинки, которая, по слухам, выйдет уже в 2024 году.