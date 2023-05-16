$79.10+1.9086.09+1.84

Последнюю Need for Speed можно купить с огромной скидкой в Steam

Рейсинг Need for Speed Unbound 2022 года начали предлагать с огромной скидкой в Steam в рамках фестиваля спорта. В двух регионах игра продается с 93% скидкой.

Последнюю Need for Speed можно купить с огромной скидкой в Steam
© Cq.ru

В Турции Need for Speed Unbound стоит 200 лир или около 800 рублей, а в Аргентине тайтл отдают за 1590 песо или около 550 рублей. Не исключено, что это могла быть ошибка, но такие цены актуальны до сих пор.

В других регионах стоимость NFS Unbound снизилась на 70%. В среднем в каждой стране игра стоит в районе 20 долларов или около 1 600 рублей.

Need for Speed Unbound получила спорные оценки, хотя некоторые эксперты назвали ее одним из самых красивых проектов 2022 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий