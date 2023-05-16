Последнюю Need for Speed можно купить с огромной скидкой в Steam

Рейсинг Need for Speed Unbound 2022 года начали предлагать с огромной скидкой в Steam в рамках фестиваля спорта. В двух регионах игра продается с 93% скидкой.

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В Турции Need for Speed Unbound стоит 200 лир или около 800 рублей, а в Аргентине тайтл отдают за 1590 песо или около 550 рублей. Не исключено, что это могла быть ошибка, но такие цены актуальны до сих пор.

В других регионах стоимость NFS Unbound снизилась на 70%. В среднем в каждой стране игра стоит в районе 20 долларов или около 1 600 рублей.