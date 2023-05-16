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Ubisoft разрешила выпустить NFT токены по серии Assassins Creed

Ubisoft дала добро Integral Reality Labs на выпуск набора NFT по вселенной Assassin's Creed. У каждого из коллекционных предметов будут настраиваемые параметры, вроде позы и оружия, а одной из особенностей выделяют возможность приобрести физическое исполнение токена — фигурку внутри прозрачного куба.

Ubisoft разрешила выпустить NFT токены по серии Assassins Creed
© Игромания.ру

Куб будет напечатан на 3D-принтере и содержит код, который можно отсканировать, чтобы получить доступ к своему токену в приложениях и NFT-кошельках. Кроме того, для покупки будет доступно 1500 пропусков Eden Pass, которые продвигают обладателя в очереди на выпуск физических версий токенов, а также дают уникальные награды.

Соцсети

Ознакомиться с доступными подробностями можно на сайте SmartCollectibles. Пока анонсированы лишь два «дропа» токенов.

В данный момент стоимость NFT не была объявлена. Напомним, что в 2021 году Ubisoft запустила NFT-платформу Quartz, а позднее глава компании рассказал, что исследование рынка продолжится в случае интереса со стороны игроков.

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