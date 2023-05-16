Ubisoft разрешила выпустить NFT токены по серии Assassins Creed

Ubisoft дала добро Integral Reality Labs на выпуск набора NFT по вселенной Assassin's Creed. У каждого из коллекционных предметов будут настраиваемые параметры, вроде позы и оружия, а одной из особенностей выделяют возможность приобрести физическое исполнение токена — фигурку внутри прозрачного куба.

© Игромания.ру

Куб будет напечатан на 3D-принтере и содержит код, который можно отсканировать, чтобы получить доступ к своему токену в приложениях и NFT-кошельках. Кроме того, для покупки будет доступно 1500 пропусков Eden Pass, которые продвигают обладателя в очереди на выпуск физических версий токенов, а также дают уникальные награды.

Соцсети

Ознакомиться с доступными подробностями можно на сайте SmartCollectibles. Пока анонсированы лишь два «дропа» токенов.