В июне PS Plus покинут 16 игр

20 июня из библиотеки PlayStation Plus в подписках Extra, Deluxe и Premium уберут 16 игр. Два проекта, которые станут недоступны — от российских разработчиков из Sobaka Studio — боевики 9 Monkeys of Shaolin и Redeemer. Ещё из библиотеки уберут ролевое приключение с элементами стратегии Ash of Gods, сценарий для которой написал российский писатель-фантаст Сергей Малицкий.