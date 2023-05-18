Гайд для новичков: как начать играть в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom наконец вышла спустя шесть лет ожидания, и миллионы игроков отправились вновь исследовать мир Хайрула. Несмотря на то, что игра позаимствовала многие ключевые механики у Breath of the Wild, о некоторых мелочах можно легко позабыть. Портал Kotaku собрал список полезных советов новичкам, только начавшим прохождение.

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Выполните первое сюжетное задание, прежде чем изучать мир

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Tears of the Kingdom, как и Breath of the Wild, начинается с долгой обучающей секции, однако по завершению пролога Линк так и не получит параглайдер — главный инструмент для исследования мира. Для того, чтобы обзавестись планером, нужно пройти одно из первых сюжетных заданий, поэтому не торопитесь выходить в открытый мир раньше времени.

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Сооружения пропадают при загрузке сохранения

Многие игроки переводят Switch в режим ожидания, когда им нужно отойти от игры, но если вы закроете Tears of the Kingdom или загрузите сохранение, все ваши сооружения, собранные при помощи Ультраруки, пропадут. Иными словами, если вы решили заняться строительством на парящем острове и случайно уронили рукоделие вниз, спасти его загрузкой сохранения не получится.

Помогайте корокам найти друг друга

Маленькие задания по поиску короков работают примерно так же, как и в Breath of the Wild, но среди них появилось одно новое. Иногда корок может пожаловаться, что никак не может добраться до товарища неподалеку, и ему нужно помочь. Как правило, для этого нужно собрать какое-нибудь кустарное средство передвижения и довезти потерявшегося корока до нужной точки. И да, корока можно схватить Ультрарукой и приклеить к транспорту, чтобы он не свалился по пути. Потом вам останется лишь отклеить его и посадить пассажира рядом с его товарищем.

Nintendo

Активируйте алтари, даже если не собираетесь проходить их

В Tears of the Kingdom придется много путешествовать, и алтари могут быть не самой приоритетной целью. Однако никогда не ленитесь активировать их: алтари выполняют роль точек для быстрого перемещения. Вы скажете самому себе спасибо в будущем, когда сюжетные задания заставят регулярно перемещаться из одного конца мира в другой.

На отметки карты не всегда можно полагаться

Tears of the Kingdom не всегда точно подсвечивает на карте место, куда вам нужно добраться по тому или иному заданию. Иногда вместо этого персонажи словами описывают локацию или подсказывают дорогу. Если вы вдруг не можете понять, куда надо идти, загляните в дневник: текст задания наверняка содержит указания.

Снимайте штаны, если хотите быть скрытным

Tears of the Kingdom не может похвастать самыми продвинутыми стелс-механиками на свете, однако в процессе прохождения вам несколько раз потребуется подкрасться к противникам. Для этого нужно пригнуться и двигаться медленно, однако нельзя забывать, что игра также учитывает звук. И так уж получилось, что самые «громкие» предметы экипировки Линка — это штаны и ботинки. Если вы ненадолго снимите их, то будете передвигаться значительно тише.

Nintendo

Полезные эффекты еды и зелий не накладываются друг на друга

Если вы хотите обмануть систему и совместить полезные эффекты одного типа, вроде повышения выносливости, скорости бега или сопротивления холоду, то имейте в виду, что однотипные баффы не накладываются друг на друга. Если вы примете одно горячее зелье и залпом выпьете второе, то эффект последнего перезапишет первое. Используйте еду и зелья поштучно.

Используйте ледяное оружие, чтобы пересекать водоемы

Линк потерял свои способности из Breath of the Wild, включая гаджет, который позволял создавать ледяные колонны в воде. Но это не значит, что теперь озера и реки нужно пересекать исключительно вплавь. Если вы используете какое-либо ледяное оружие, вода замерзнет — водоемы вполне можно перейти по льду. Если вы вдруг застрянете где-то посреди воды, совместите свой меч и белое желе чучу!