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Из студии авторов новой игры во вселенной «Ведьмака» уволили 29 сотрудников

CD Projekt подтвердила, что в студии The Molasses Flood, которая занимается Project Sirius во вселенной «Ведьмака», прошли увольнения.

Из студии, которая делает новую игру по «Ведьмаку», уволили 29 сотрудников
© Игромания.ру

Причём число потерявших работу сотрудников оказалось выше, чем сообщалось ранее — в общей сложности было уволено 29 человек (21 в США и 8 в Польше). В прошлом предполагалось, что речь идёт примерно о 10 работниках.

Для The Molasses Flood это может быть серьёзным ударом, поскольку общее число сотрудников на момент старта работы над игрой по «Ведьмаку» составляло около 60 человек.

Причиной подобного решения назвали «изменения проекта» — судя по всему, речь про формирование новой основы игры. Кроме того, был пересмотрен и финансовый резерв новинки, что позволит CDP частично возместить свои расходы за 2022-2023 годы.

Что конкретно изменилось в концепции Project Sirius — непонятно. Было известно, что в игре представят мультиплеерные элементы, но при этом сохранят и одиночную кампанию с квестами. Ожидается, что в новинке будет несколько игровых режимов, включая и кооператив.

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