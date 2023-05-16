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В Fortnite тизерят кроссовер с новым мультфильмом про Человека-паука

Создатели королевской битвы Fortnite намекают на очередную коллаборацию — в этот раз с грядущим мультфильмом «Человек-паук: Паутина вселенных».

В Fortnite тизерят кроссовер с новым мультфильмом про Человека-паука
© Игромания.ру

В аккаунтах Fortnite появился короткий тизер с логотипом Человека-паука и вопросом «Где Майлз?» — речь, конечно, про Майлза Моралеса, который выступает главным персонажем анимационной ленты. Судя по всему, скоро у пользователей Fortnite будет возможность сыграть за героя.

Вероятно, что Майлз появится в игре к релизу самого мультфильма, который намечен на 2 июня — при этом до 23 мая в Fortnite проходит кроссовер со «Звёздными войнами». Кроме того, в проект добавили рейтинговую лигу и запустили рейтинговый сезон.

Сюжет «Паутины вселенных» продолжает события «Через вселенные», рассказав о встрече Майлза с новым врагом и целой плеядой «Пауков» из разных миров. Хронометраж мультфильма превышает два часа, причём это только первая половина «сиквела».

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