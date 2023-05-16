VK Play выпустила бесплатную демоверсию Atomic Heart

Прогуляйтесь по празднично украшенному городу Челомей, посмотрите парад в честь запуска системы Коллектив 2.0, познакомьтесь с главными героями игры прямо сейчас!

Ранее создатели игры представили тизер дебютного дополнения, релиз которого намечен уже на это лето — пользователям предстоит посетить новую загадочную локацию. Кроме того, шутер теперь полностью совместим со Steam Deck.

Ещё Atomic Heart успела получить патч 1.6.0.0, где исправили ряд ошибок с сохранениями и достижениями Steam. Кроме того, исчезли проблемы с диалогами и обзором при прицеливании.