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Atomic Heart теперь обзавелась собственной демоверсией

Разработчики стильного шутера Atomic Heart сообщили о релизе демоверсии игры для сервиса VK Play — демо позволит оценить первые уровни проекта.

VK Play выпустила бесплатную демоверсию Atomic Heart
© Игромания.ру

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Ранее создатели игры представили тизер дебютного дополнения, релиз которого намечен уже на это лето — пользователям предстоит посетить новую загадочную локацию. Кроме того, шутер теперь полностью совместим со Steam Deck.

Ещё Atomic Heart успела получить патч 1.6.0.0, где исправили ряд ошибок с сохранениями и достижениями Steam. Кроме того, исчезли проблемы с диалогами и обзором при прицеливании.

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