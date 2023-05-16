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Релиз Far Cry 6 в Steam помог ей занять высокое место в новом чарте площадки

Valve представила новый чарт Steam по объёму выручки за неделю с 9 по 16 мая, куда попала шестая часть Far Cry, чей релиз недавно состоялся на площадке.

Релиз Far Cry 6 в Steam помог ей занять высокое место в новом чарте
© Игромания.ру

Положительные оценки игроков и большая скидка в 75% сделали своё дело, позволив Far Cry 6 занять четвёртую строчку топа. Лидером при этом продолжает оставаться вездесущая Counter-Strike: Global Offensive. Apex Legends поднялась на вторую строчку по сравнению с прошлой неделей, а Age of Wonders 4 не удалось удержаться в топе — со второй позиции игра «упала» сразу на двенадцатое место. Пропали из верхних мест чарта и Star Wars Jedi: Survivor (с 5 на 14 место) с War Thunder (с 7 на 15) и PUBG (с 8 на 13).

Мировой чарт Steam со 9 по 16 мая (топ-10)

  1. Counter-Strike: Global Offensive;
  2. Apex Legends;
  3. Steam Deck;
  4. Far Cry 6;
  5. Crusader Kings 3;
  6. Stellaris;
  7. Lost Ark;
  8. Darkest Dungeon 2;
  9. Forza Horizon 5;
  10. Crusader Kings 3: Tours & Tournaments.

Чарт Steam только для России Чарт со 2 по 9 мая (топ-10)

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