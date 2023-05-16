Релиз Far Cry 6 в Steam помог ей занять высокое место в новом чарте

Valve представила новый чарт Steam по объёму выручки за неделю с 9 по 16 мая, куда попала шестая часть Far Cry, чей релиз недавно состоялся на площадке.

Положительные оценки игроков и большая скидка в 75% сделали своё дело, позволив Far Cry 6 занять четвёртую строчку топа. Лидером при этом продолжает оставаться вездесущая Counter-Strike: Global Offensive. Apex Legends поднялась на вторую строчку по сравнению с прошлой неделей, а Age of Wonders 4 не удалось удержаться в топе — со второй позиции игра «упала» сразу на двенадцатое место. Пропали из верхних мест чарта и Star Wars Jedi: Survivor (с 5 на 14 место) с War Thunder (с 7 на 15) и PUBG (с 8 на 13).