Релиз Far Cry 6 в Steam помог ей занять высокое место в новом чарте площадки
Valve представила новый чарт Steam по объёму выручки за неделю с 9 по 16 мая, куда попала шестая часть Far Cry, чей релиз недавно состоялся на площадке.
Положительные оценки игроков и большая скидка в 75% сделали своё дело, позволив Far Cry 6 занять четвёртую строчку топа. Лидером при этом продолжает оставаться вездесущая Counter-Strike: Global Offensive. Apex Legends поднялась на вторую строчку по сравнению с прошлой неделей, а Age of Wonders 4 не удалось удержаться в топе — со второй позиции игра «упала» сразу на двенадцатое место. Пропали из верхних мест чарта и Star Wars Jedi: Survivor (с 5 на 14 место) с War Thunder (с 7 на 15) и PUBG (с 8 на 13).
Мировой чарт Steam со 9 по 16 мая (топ-10)
- Counter-Strike: Global Offensive;
- Apex Legends;
- Steam Deck;
- Far Cry 6;
- Crusader Kings 3;
- Stellaris;
- Lost Ark;
- Darkest Dungeon 2;
- Forza Horizon 5;
- Crusader Kings 3: Tours & Tournaments.
Чарт Steam только для России Чарт со 2 по 9 мая (топ-10)
Steam