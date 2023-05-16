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В Steam вышла ограниченная по времени пробная версия ремейка Dead Space

Electronic Arts выпустила в Steam 90-минутную пробную версию ремейка Dead Space, которая позволяет опробовать хоррор совершенно бесплатно. Но только до 29 мая и, к сожалению, не в России. Примечательно, что ранее демонстрационная версия игры была доступна и в этом регионе.

В Steam вышла пробная версия ремейка Dead Space
© Игромания.ру

Размер 90-минутного «пробника» составил 34 ГБ. Все желающие продолжить приключение Айзека Кларка смогут приобрести полноценный ремейк Dead Space со скидкой в 20% — опять же, до 29 мая.

Обзор ремейка Dead Space. Старый друг лучше новых двухРемейк Dead Space вышел в конце января на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В России игра официально не продаётся, но зато получит неофициальную русскую локализацию — её тизер можно увидеть здесь.

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