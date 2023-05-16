Райан Гослинг очутился и умер в «Скайриме»

На канале «Рыжая шевелюра» вышел свежий ролик, в котором автор в очередной раз поместил персонажа из кино в видеоигру. Благодаря создателю видео можно посмотреть, как в мир «Скайрима» вписался герой Райана Гослинга из фильма «Бегущий по лезвию 2049».

Персонаж приезжает в Скайрим и сразу же втягивается в местную жизнь. Он изучает окрестности, заходит в ближайшие город Вайтран и знакомится с местными жителями. После этого он даже гостит у ярла в поместье и лёжа на снегу около Винтерхолда, кажется, умирает, хотя это не точно.