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Райан Гослинг очутился и умер в «Скайриме»

На канале «Рыжая шевелюра» вышел свежий ролик, в котором автор в очередной раз поместил персонажа из кино в видеоигру. Благодаря создателю видео можно посмотреть, как в мир «Скайрима» вписался герой Райана Гослинга из фильма «Бегущий по лезвию 2049».

Райан Гослинг очутился и умер в «Скайриме»
© Чемпионат.com

Персонаж приезжает в Скайрим и сразу же втягивается в местную жизнь. Он изучает окрестности, заходит в ближайшие город Вайтран и знакомится с местными жителями. После этого он даже гостит у ярла в поместье и лёжа на снегу около Винтерхолда, кажется, умирает, хотя это не точно.

Автор решил забавно подписать ролик.

Когда спустя несколько лет решил снова вернуться в Скайрим.

Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая шевелюра». Права на видео принадлежат Bethesda, «Рыжая шевелюра», Warner Bros. Pictures.

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