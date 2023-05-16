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Авторы «Готики», Risen и Elex планируют выпустить новую ролевую игру в 2026 году

Немецкая студия Piranha Bytes, создавшая серии «Готика», Risen и Elex, планирует выпустить свою новую ролевую игру под кодовым названием WIKI6 в 2026 году.

Стало известно, когда авторы «Готики» планируют выпустить новую ролевую игру
© Игромания.ру

Сообщается, что финансирование разработки разделят сама Piranha Bytes вместе с издательством THQ Nordic и Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии. Последняя выбрала проект Piranha Bytes из 70 поданных заявок ещё до заморозки программы финансирования. Сумма заявленной поддержки — 3,17 млн евро.

Пока неизвестно, над чем именно работает Piranha Bytes. Последним на сегодняшний день релизом студии стала Elex II, вышедшая в 2022 году.

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